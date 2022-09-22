Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МСК с двумя космонавтами и Чебурашкой

В среду, 21 сентября, с Байконура состоялся запуск корабля «К.Э. Циолковский» («Союз МС-22») с экипажем 68-й длительной экспедиции. На головном обтекателе ракеты нанесена эмблема с портретом основоположника теоретической космонавтики и надпись «165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского».

На борту корабля «К.Э. Циолковский» («Союз МС-22») - два космонавта Роскосмоса Сергей Прокопьев (командир) и Дмитрий Петелин (выпускник ЮУрГУ, Челябинск, это его первый полет), а также астронавт NASA Фрэнк Рубио. В полет отправился и уже опытный космический турист Чебурашка (в качестве индикатора).

Любимый мультипликационный герой многих детей и взрослых поможет космонавтам определить, когда наступит невесомость.

Как рассказали в Роскосмосе, Чебурашка – космический турист с опытом. Ему уже приходилось бывать на международной космической станции в качестве талисмана российской сборной перед зимними олимпийскими играми в Сочи. В 2016 году он поздравлял своих создателей – Союзмультфильм – с 80-летием.

Ракета-носитель «Союз 2.1-а» стартовала в 16:54:49 (по московскому времени). Зрелищный старт ракеты транслировался в телеграм-канале Роскосмоса.

«Выведение космического корабля на орбиту не занимает много времени. Всего 536 секунд – и ты в космосе», - рассказывают в Роскосмосе.

Путь до Международной космической станции занял примерно три часа. В 20:06:33 по московскому времени пилотируемый корабль «Союз МС-22» («К.Э. Циолковский») пристыковался к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

Корабль летел до станции по двухвитковой схеме сближения. Стыковка была выполнена в автоматическом режиме.

«Выведение «Союза» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», - отметили в Роскосмосе.

Люк был открыт в 22:34 по московскому времени. Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио тепло встретили на станции, которая станет их космическим домом на ближайшие полгода. Они присоединятся к работающим на орбите космонавтам Роскосмоса Олегу Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу и Джессике Уоткинс, а также астронавту Европейского космического агентства Саманте Кристофоретти. Теперь в составе экипажа МКС 10 человек.

В ходе 68-й длительной экспедиции на МКС (плановая продолжительность - 188 суток) намечаются пять выходов в открытый космос по российской программе, прибытие российских грузовых кораблей «Прогресс МС-21» и «Прогресс МС-22» и проведение научно-прикладных исследований.

А Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев скоро вернутся домой. Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-21» запланирована на 29 сентября.