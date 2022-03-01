Правительство России ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов, передаёт ТАСС.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», - сказал глава кабмина на совещании по противодействию санкциям.

При этом российские власти подчёркивают, что Россия открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами. «Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнёров», - подчеркнул Мишустин.