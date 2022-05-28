Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для граждан трудоспособного возраста на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ для россиян и иностранцев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 25 мая Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу. В этот же день законопроект одобрил Совет Федерации.

Ранее первый контракт россияне могли заключить в возрасте от 18 до 40 лет, иностранцы — в возрасте от 18 до 30 лет. Принятым законом это ограничение снято. Теперь россияне и иностранные граждане могут пойти служить в армии по контракту в любой момент до окончания трудоспособного возраста.

«Первый контракт о прохождении военной службе вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», - говорится в законе.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 28 мая 2022 года.

В пояснительной записке отмечается, что реализация закона будет способствовать привлечению на военную службу специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским: медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других, уточняет Госдума.