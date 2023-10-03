Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий

Граждан, призванных на военную службу в рамках осенней призывной кампании текущего года, не будут направлять в зону боевых действий, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, осенняя призывная кампания проходит в плановом порядке, в установленные российским законодательством сроки. Она стартовала первого октября и продлится по 31 декабря 2023 года.

«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», - сообщил глава Минобороны на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Сергей Шойгу отметил, что призывные комиссии сформированы во всех регионах (более 2,7 тысячи). В Челябинской области состав областной и муниципальных призывных комиссий утвержден постановлением губернатора.

В соответствии с Указом президента РФ призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек.

Напомним, осенний призыв в 2022 году начался на месяц позже - с первого ноября - и продлился всего два месяца. Его начало было перенесено в связи с проведением частичной мобилизации в соответствии с Указом президента (она проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года).

В этом году впервые призыв проходит и в новых российских регионах - Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.