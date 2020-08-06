Продавших хрущевки россиян предложили освободить от налога

В России появилась инициатива, призванная расшевелить замерший рынок недвижимости. В ОНФ предложили освободить от уплаты НДФЛ граждан, которые продали жилье экономкласса и в этом же году купили квадратные метры в новостройке или с использованием госсредств по различным программам.

В письме, отправленном общественниками в Минстрой и Минэкономразвития, говорится, что от НДФЛ можно освободить россиян продавших эконом-квартиры только в 2020 году и в течение этого же года купивших другие. Такая мера сможет повысить активность на рынке недвижимости и простимулировать экономику, пишут “Известия”.

Опрошенные изданием эксперты считают, что низкие ипотечные ставки и освобождение от уплаты НДФЛ позволит привлечь на рынок людей, которые готовы, но откладывают покупку другой квартиры из-за нежелания платить налог. В результате возрастет спрос на вторичку. В тоже время рынком могут заинтересоваться инвесторы, которые приобретают квартиры на уровне котлована и зарабатывают, продавая их впоследствии.