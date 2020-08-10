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Путин напомнил Лукашенко о братстве

Федерация
Сегодня, 14:54
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В Белоруссии по итогам выборов президентом страны стал в очередной раз Александр Лукашенко. С победой коллегу поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин, призвав всегда помнить о братстве народов, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер указал, что рассчитывает на том, что деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя государствами во всех областях: “Углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси”.

Отметим, что выборы президента Белоруссии проходили в это воскресенье на фоне массовых уличных протестов. По предварительным результатам Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

 

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Теги
Владимир Путин
Александр Лукашенко
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