02.10.2022
Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов
02.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 10 октября
01.10.2022
Полицейский из Златоуста забрал себе собаку, запертую пьющей хозяйкой без воды и еды на балконе
01.10.2022
Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города
01.10.2022
Наталья Котова поздравляет челябинцев с Днем пожилого человека
30.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов
02.10.2022
Срок начала осеннего призыва сдвинут на месяц, срок увольнения в запас не изменен
30.09.2022
Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов
30.09.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022