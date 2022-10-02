Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов

Президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова и статс-секретаря – замглавы МИДа Евгения Иванова своими официальными представителями при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопросов о ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании четырех новых субъектов в составе РФ.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано второго октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Документы предполагают вхождение Донецкой и Луганской народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и образование внутри страны новых субъектов.

Несколько дней назад в этих территориях состоялись референдумы, большинство избирателей этих регионов поддержали присоединение к России.

Президент подписал также распоряжение о назначении председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова официальными представителями президента при рассмотрении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.