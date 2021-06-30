Путин объяснил, почему и когда лучше ставить прививку переболевшим ковидом

Президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал всем заболевшим также прививаться от коронавирусной инфекции, ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и минздрава.

Глава государства объяснил, почему надо ставить прививку тем, кто уже болел и через какой срок после болезни это лучше сделать.

Об этом шла речь в ходе «Прямой линии в Владимиром Путиным» 30 июня.

«В нормальных условиях, когда нет никакой пандемии, рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев, а когда все-таки наблюдается пик, если не пик, то рост заболеваемости, рекомендуют делать вторичную прививку через шесть месяцев. Таковы рекомендации ВОЗ», - пояснил Владимир Путин.

Президент не стал отрицать того факта, что и после прививок некоторые люди заболевают коронавирусной инфекцией. Позже вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что после прививок болеют 2,5% вакцинированных.

«Но болезнь проходит легко и без последствий – вот что важно. Вот это самое главное, наверное, - подчеркнул Владимир Путин. - Вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел: мне сказали вчера – все, уже на работе. У меня близкие мои люди тоже некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению, – тоже достаточно быстро все прошло и никакими такими тяжелыми специальными препаратами просто не лечились даже. Это просто люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл».

У тех, кто был непривит и переболел коронавирусной инфекцией, могут быть тяжелые отдаленные последствия. Всем переболевшим нужно пройти реабилитацию. Этот вопрос сейчас прорабатывается.