Путин: Пока никаких кадровых изменений в правительстве РФ не планируется

В ближайшее время не планируется проводить кадровые изменения в правительстве Российской Федерации, которое возглавляет премьер Михаил Мишустин.
Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря.
Напомним, в ноябре 2020 года глава государства подписал Указы об отставке трех министров: министра природных ресурсов и экологии РФ, министра транспорта РФ и министр строительства Владимир Якушев.
Владимир Путин напомнил, что с инициативой по кадровой ротации в правительстве РФ выступил премьер Михаил Мишустин. Новый предложений по кадрам от главы кабмина не поступало
«Что касается изменений - это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду, я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других [предложений] я не вижу, сам председатель ничего не инициирует больше», - рассказал Владимир Путин.
Глава государства считает, что нынешний состав кабинета министров работает слаженно. «Здесь нужна определенная стабильность, - отметил Владимир Путин. - Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений».