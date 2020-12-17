Путин: Пока никаких кадровых изменений в правительстве РФ не планируется

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Путин: Пока никаких кадровых изменений в правительстве РФ не планируется

В ближайшее время не планируется проводить кадровые изменения в правительстве Российской Федерации, которое возглавляет премьер Михаил Мишустин.

Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря.

Напомним, в ноябре 2020 года глава государства подписал Указы об отставке трех министров: министра природных ресурсов и экологии РФ, министра транспорта РФ и министр строительства Владимир Якушев.

Владимир Путин напомнил, что с инициативой по кадровой ротации в правительстве РФ выступил премьер Михаил Мишустин. Новый предложений по кадрам от главы кабмина не поступало

«Что касается изменений - это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду, я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других [предложений] я не вижу, сам председатель ничего не инициирует больше», - рассказал Владимир Путин.

Глава государства считает, что нынешний состав кабинета министров работает слаженно. «Здесь нужна определенная стабильность, - отметил Владимир Путин. - Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений».