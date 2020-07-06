Путин поручил поддержать бездомных животных

В России на государственном уровне будет оказана поддержку приютам для бездомных домашних животных, оказавшихся в затруднительном финансовом положении из-за пандемии по новой коронавирусной инфекции. Сегодня, 6 июля, президент Владимир Путин поручил правительству проработать соответствующие меры.

Меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за ограничительных мер и режима самоизоляции, должны быть представлены кабинетом министров главе государства 1 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

К этой же дате должны быть проработаны порядок и условия предоставления государственной поддержки приютам.