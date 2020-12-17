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Путин заявил о необходимости развития внутреннего туризма

Сегодня, 17 декабря, на традиционной большой конференции президент России Владимир Путин отметил важность развития внутреннего туризма. Нужно почаще рассказывать и показывать о возможностях, которые предоставляет наша страна.

«Мы стараемся это делать по разным направлениям. На что хочу обратить внимание: мы предусмотрели на кешбэк 15 миллиардов рублей, освоено только 1,2. Нужно почаще рассказывать и показывать о возможностях, которые предоставляет наша страна. Мы исходим из того, что деньги будут вкладывать бизнес-структуры», - сказал Владимир Путин.

Напомним, из-за запрета в Санкт-Петербурге на доступ в аквапарки, океанариумы, а также музеи, театры и выставки, туристический фирмы начали приостанавливать продажу путевок туристам на новогодние праздники. Южноуральские туроператоры готовы предложить отдых в санаториях и на курортах Челябинской области. Достопримечательности Южного Урала можно перечислять бесконечно. Это и национальный парк «Таганай», озеро Тургояк, Ильменский заповедник, историко-культурный заповедник «Аркаим».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу сформировать в регионе организованный туризм. По данным министерства экономического развития региона, Южный Урал ежегодно с целью туризма посещают более 2,5 миллиона человек. Но пока преобладает туризм выходного дня, и в регион приезжают в основном только гости из соседних регионов. Все эти факторы делают Челябинскую область потенциально конкурентоспособной в сравнении с регионами-лидерами данной отрасли, однако, этот потенциал еще предстоит реализовать. Нужно развивать форматы отпускного туризма, строить загородные отели, развивать санаторно-курортный комплекс.