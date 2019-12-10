QR не тот. Россияне не пользуются модным сервисом оплаты

В России не получил широкого распространения сервис оплат в Системе быстрых платежей по QR-коду. Большинство граждан переводят деньги по номеру мобильного телефона, к которому привязана банковская карточка.

По последним данным, количество переводов между физическими лицами по номеру телефонов на начало декабря этого года достигло более пяти миллионов. Общая сумма переправленных денег составила 45 млрд рублей. Что касается переводов по QR-коду, то их всего несколько десятков, приводят данные Центробанка сегодня, 10 декабря, “Известия”.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что QR-код не получил распространения, так как россиянам удобнее пользоваться другими вариантами перевода денег.

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