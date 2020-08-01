РМК открыла очередную воркаут-площадку на территории своего присутствия

В Полевском (Свердловская область) при поддержке РМК появилась новая воркаут-площадка.

В торжественном открытии спортивного объекта приняли участие заместитель главы Полевского городского округа Ирина Кузнецова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова, президент федерации воздушно-силовой атлетики Свердловской области Иван Корчёмкин и генеральный директор АО «Уралгидромедь» Николай Азаров.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления и мастер-класс от тренеров федерации по воркауту. Завершился праздник открытым турниром среди желающих.

Как сообщили в пресс-службе РМК, Новый спортивный объект создан по запросу и в сотрудничестве с федерацией воздушно-силовой атлетики Свердловской области. Площадка в 160 квадратных метров оснащена всеми необходимыми снарядами для занятий воркаутом - это турники, рукоходы, брусья, скамьи, шведские стенки, перекладины.

Профессиональное амортизирующее покрытие обеспечивает безопасность, а информационные стенды с программами тренировок позволяют контролировать технику выполнения и сделать занятия более эффективными.

Это вторая площадка в Полевском, построенная в рамках поддержки спорта на территориях присутствия РМК. Первый объект был открыт в 2018 году.

На территории Полевского работает предприятие АО «Уралгидромедь», которое входит в Группу РМК.

«Наша миссия - делать спорт доступным. Чтобы молодежь, в том числе сотрудники нашей компании, могли поддерживать хорошую физическую форму без дополнительных трат и рядом с домом. Мы благодарим за помощь и содействие в реализации проекта администрацию Полевского городского округа, которая помогла подобрать площадку и получить необходимые согласования», - отметила Анна Шабарова.

С 2017 года Русская медная компания профинансировала строительство 48 воркаут-парков и площадок в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Великом Новгороде и Казахстане. Инвестиции в строительство превысили 85 миллионов рублей.

.