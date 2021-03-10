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Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter за противоправный контент

С 10 марта в России замедлят скорость работы сервиса Twitter. Об этом заявил Роскомнадзор, который требует от социальной сети соблюдения российского законодательства.

Как сообщили в Роскомнадзоре, сервис с 2017 года не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков. Ведомство направило более 28 тысяч первоначальных и повторных требований о ликвидации ссылок и публикаций.

«По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков). Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида третьего марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними)», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Поэтому принято решение о первичном замедлении работы скорости сервиса. Его реализуют на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.

В случае дальнейшего игнорирования закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) ведомство пообещало продолжить борьбу с сервисом в соответствии с регламентом, вплоть до блокировки.

«До тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», - добавили в Роскомнадзоре.