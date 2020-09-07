Роскосмос готовит разработку по сжиганию ТБО

В России появится новая технология по сжиганию мусора. Комплекс по сжиганию твердых бытовых отходов будет работать с помощью плазматронов, которые используются в моделях двигателей ракет. Разработка проводится на базе исследовательского центра им. Келдыша (входит в ГК “Роскосмос”).

С помощью плазматронов производится высокотемпературная плазма. Также вещество используют при моделировании работы ракетных двигателей и входа космических летательных аппаратов в верхние слои атмосферы Земли.

В комментарии ТАСС генеральный директор исследовательского центра им. Келдыша Владимир Кошлаков уточнил, что температура газов составляет 4-5 тыс. градусов Цельсия, поэтому технологию можно использовать и при сжигании коммунальных бытовых отходов и отходов повышенной опасности. Выделенная при сжигании ТБО энергия может направляться на вращение турбин. Таким образом получится замкнутая автономная система.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся переговоры о применении технологии при сжигания мусора с властями Нижнего Новгорода.