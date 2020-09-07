ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Роскосмос готовит разработку по сжиганию ТБО

Федерация
Сегодня, 12:18
Размер текста

В России появится новая технология по сжиганию мусора. Комплекс по сжиганию твердых бытовых отходов будет работать с помощью плазматронов, которые используются в моделях двигателей ракет. Разработка проводится на базе исследовательского центра им. Келдыша (входит в ГК “Роскосмос”).

С помощью плазматронов производится высокотемпературная плазма. Также вещество используют при моделировании работы ракетных двигателей и входа космических летательных аппаратов в верхние слои атмосферы Земли.

В комментарии ТАСС генеральный директор исследовательского центра им. Келдыша Владимир Кошлаков уточнил, что температура газов составляет 4-5 тыс. градусов Цельсия, поэтому технологию можно использовать и при сжигании коммунальных бытовых отходов и отходов повышенной опасности. Выделенная при сжигании ТБО энергия может направляться на вращение турбин. Таким образом получится замкнутая автономная система.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся переговоры о применении технологии при сжигания мусора с властями Нижнего Новгорода.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
13.08.20 13:48
Алексей Текслер свяжется с «Роскосмосом» и поможет УКВЗ справиться с трудностями
Федерация
14.11.19 14:32
Роскосмос потратит космическую сумму на борщ и игры
Федерация
04.09.19 10:27
Уральские  военнослужащие отправились в Казахстан встречать из космоса магнитогорского Федора
Федерация
22.08.19 17:29
Магнитогорский Федя отправился в космос
01.09.20 15:06
Силовики начнут борьбу с манипуляциями подростками в сети
01.09.20 14:47
Россиянам раздадут сертификаты на соцуслуги
31.08.20 12:09
В России запретят отдавать долги котами
28.08.20 12:04
Российским учителям с 1 сентября начнут доплачивать за классное руководство
28.08.20 11:11
Работавший на Россию американский шпион жил в Челябинске
27.08.20 11:37
После инцидента с Навальным врачей предложили посадить на борт
27.08.20 11:27
Платят за неиспользованное: сотовые операторы отказываются от безлимита
27.08.20 10:59
Без права на возврат: онлайн-магазины потребовали ужесточить правила покупок
26.08.20 14:09
Масштаб: РПЦ начнет проповеди среди папуасов
26.08.20 13:06
В российских школах хотят поставить антиковидные рамки
Общество
05.09.20 21:15
Свежие овощи и необычные аксессуары
На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка
Общество
Сегодня, 09:40
Южноуральские студенты - о Пушкине, классической литературе и родной речи
Новости
Сегодня, 12:28
Федерация
Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального
Сегодня, 12:23
Происшествия
Южноуральцы за несколько дней отдали аферистам полтора миллиона рублей
Сегодня, 12:11
Общество
ГРЦ Макеева: с заботой о детях и их родителях
Сегодня, 12:08
Общество
На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку
Сегодня, 11:36
Среда обитания
В Челябинской области создадут рабочие группы по актуальнейшим направлениям в сфере защиты экологии
Материалы рубрики
Сегодня, 12:28
Федерация
Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального
04.09.20 16:39
Федерация
В России хотят запретить снижать прожиточный минимум
04.09.20 16:25
Федерация
Известный защитник Новороссии Бенес Айо не может получить российское гражданство
01.09.20 15:15
Федерация
Гастарбайтерам вход воспрещен: Европа вводит для Украины “безвизовый” фильтр
01.09.20 15:06
Федерация
Силовики начнут борьбу с манипуляциями подростками в сети
Теги
Роскосмос
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика