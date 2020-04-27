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Россия опередила Китай по числу подтвержденных случаев коронавируса

Федерация
Сегодня, 14:15
Автор: 
Олеся Денисова

По состоянию на утро 27 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 87 тысяч 147 случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в 85 регионах. Россия опередила Китай по подтвержденным случаям ковида.

В Китайской народной Республике официально подтверждено 84 тысячи 341 случай (прирост за сутки 0,01% или три случая). В России за сутки добавилось шесть тысяч 198 новых случаев. При этом темпы прироста по сравнению с предыдущими сутками сокращаются.

По данным оперативного штаба, у 43,4% или 2 тысяч 693 новых инфицированных не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В мире по состоянию на утро 27 апреля подтверждено 2 миллиона 991 тысяча 918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,5%, до этого был прирост 3,9% и 3,1%). Из них 2 миллиона 907 тысяч 577 случаев (плюс 2,6%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 341 случай.

Наибольшее число случаев коронавируса в России зарегистрировано в Москве – 45 тысяч 351 случай, в Московской области – 9 тысяч 708, в Санкт-Петербурге – 3 тысячи 238, в Нижегородской области – 1 тысяча 574.

В Уральском федеральном округе лидирует по числу подтвержденного ковида

Свердловская область – 454 случая. В Челябинской области подтверждено 413 случаев коронавируса, в Тюменской – 399 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 375, в Ханты-Мансийском АО – 297, в Курганской области - 31.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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