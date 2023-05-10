Россия отменяет визовый режим и возобновляет авиасообщение с Грузией

С 15 мая 2023 года граждане Грузии смогут посещать Российскую Федерацию без оформления виз на срок до 90 дней. Виза потребуется только для рабочих поездок и для пребывания в России на срок более трех месяцев, в том числе для получения образования. Кроме того, снят запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию.

Указ о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в РФ подписал президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность <…>, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», - говорится в документе.

Граждане Грузии, командированные в Россию в качестве сотрудников секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ, и члены их семей, согласно документу, должны будут оформить однократные визы на срок в три месяца. После аккредитации этих сотрудников российским внешнеполитическим ведомством они и их семьи смогут посещать Россию без виз в течение всего срока действия аккредитации.

Кроме того, глава государства запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с 2019 года.

Соответствующий Указ о возобновлении авиасообщения также размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 21 июня 2019 года №287…», - говорится в документе. Утративший силу документ запрещал полеты между двумя странами российским авиакомпаниям и продажу туров.

В связи с принятыми Указами министерство иностранных дел (МИД) РФ отменяет срекомендацию (от 21 июня 2019 года) российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила, с 15 мая граждане Грузии смогут въезжать на территорию РФ через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.

При этом граждане Грузии, которые планируют обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в России, обязаны въезжать в РФ и выезжать из неё по визам.

Кроме того, в настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в РФ на срок 72 часа при условии следования в РФ на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения, а также прибывающих в РФ в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные порты (соответствующие постановлениям правительства РФ).