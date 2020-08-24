Россиян хотят заставить оплачивать чипирование животных

В России до конца года будет принят законопроект о чипировании домашних животных. Предполагается несколько вариантов маркировки питомцев. При этом финансовая нагрузк ляжет на плечи хозяев четвероногих друзей, пишут сегодня, 24 августа, Известия.

Как сообщили изданию в Минсельхозе, проект закона будет внесен в Государственную думу РФ уже этой осенью, а в настоящий момент документ проходит различные этапы согласований. маркировка домашних животных будет носить обязательный характер. Хозяин питомца может выбрать один из предложенных способов маркировки: чипирование, кольцо, бирки, татуировки, тавро, ошейники и др.

Стоимость процедуры будет зависеть от ее вида. Так, самый бюджетный вариант - установка кольца - обойдется от 5-10 рублей. Плюс 20-50 рублей придется заплатить за установку. Самым дорогим видом станет татуировка. Ценник варьируется от 100 до 150 рублей. Еще до 500 рублей придется выложить за нанесение.

Отмечается, что маркировка питомцев будет обязательной. Штраф за неисполнение будет составлять от 500 до 1 тыс. рублей.

Опрошенные Известиями эксперты считают, что принимать закон нужно. Однако отмечают отсутствие инфраструктуры.