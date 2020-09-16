Россиян предупредили о росте цен на табак из-за Covid-19

В 2021 году рост расходов бюджетов из-за распространения новой коронавирусной инфекции предлагается компенсировать резким повышение акцизов на табачные изделия. Стоимость сигарет может вырасти сразу на 20%. С соответствующей инициативой выступает Минфин.

Разработанные министерством поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие 20% увеличение акцизов на сигареты, табачную продукцию и вейпы, был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и запланирован к рассмотрению на заседании кабинета министров, пишет РБК.

Сообщается, что повышение акцизов на 4% уже запланировано на следующий год.

Так, ставка акциза на сигареты должна вырасти с 1996 рублей до 2045 рублей за тысячу штук, на вейпы - с 50 до 52 рублей за штуку. Согласно новым поправкам ставка увеличится до 2359 рублей и 60 рублей соответственно.

В Минфине отмечают, что повышение акцизов позволит выполнить социальные обязательства со стороны бюджета.