30.08.2022
Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов
30.08.2022
В Челябинске завершился первый фестиваль уличных театров «Театры без крыш»
30.08.2022
Челябинцев приглашают в горсад имени Пушкина послушать выступления Лаврова, Кириенко и Пескова
30.08.2022
Челябинцев ждет волшебный фестиваль водных огней
30.08.2022
В Троицком районе выявили проблемную сельскую школу, ответственным лицам внесены представления
30.08.2022
После падения двухлетнего малыша в колодец в Чурилово прокуратура внесла представление Наталье Котовой
Российские политики помогают воюющему Донбассу
29.08.2022
«Боевое братство» и «Альфа» учили юных южноуральцев выживать в критических условиях
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе
29.08.2022
Надежда Бабкина: российские военные – это герои наших дней
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022