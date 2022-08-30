Российские политики помогают воюющему Донбассу

В Луганск с визитом прибыл руководитель общероссийской парламентской политической партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Штаб «Справедливой России» в Луганске по совместительству выполняет функции Центра защиты прав граждан, которым руководит Геннадий Тараканов. В беседе с нашим собственным корреспондентом в Луганске Михаилом Бондаренко он описал задачи, которые были выполнены за три месяца работы.

– За время нахождения в Луганске мы приняли у себя в центре 330 человек. Люди обращались к нам по поводу получения гражданства РФ, по коммунальным вопросам, по вопросам оказания медицинской помощи, по вопросам трудового права и сопровождения в судах. Отдельно хочу сказать о гуманитарной помощи. Активно действует наш коллега из фонда Захара Прилепина, Юрий Мезинов. Уже в первые дни после освобождения Северодонецка мы там были с гуманитаркой. Кроме того, постоянно производим выдачу лекарственных препаратов, а недавно доставили в одно из подразделений Народной милиции ЛНР высокоэффективные квадрокоптеры, каски, рации, – пояснил руководитель.

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Пользуясь присутствием Сергея Миронова, в луганском штабе партии новым членам СРЗП были вручены партийные билеты, а особо отличившимся волонтёрам – благодарственные письма.