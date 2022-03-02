Российские силовики просят граждан РФ не верить сайтам-«лазутчикам» и не сдавать Украине и Западу своих родных-военных

Российские силовики просят граждан РФ не верить сайтам-«лазутчикам» и не сдавать украинским и западным спецслужбам своих родных-военнослужащих.

Отметим, сегодня, в период обострения отношений России с Украиной и странами Запада, в Интернете появляются сайты, где по фамилии-имени-отчеству и году рождения российского военного ЯКОБЫ можно узнать, числится ли он в списках пленных или погибших, где матери, жены, родные и близкие российских военнослужащих могут самостоятельно вносить их данные.

«Внимание! Это делать нельзя! Цель данных сайтов – собирать данные о военнослужащих РФ. Такие сайты создаются по заказу украинских и западных спецслужб. Будьте бдительны! Не сдавайте своих родных! Распространите это предупреждение», - призвали российские силовики граждан РФ.

Напомним, украинские провокаторы начали информационные атаки на российскую (в том числе челябинскую) молодежь с целью настроить подрастающее поколение России против родного государства. Посредством псевдодружеского общения в ВКонтакте вредители хотят запудрить мозги русским людям.