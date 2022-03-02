02.03.2022
«Северсталь» полностью прекращает экспорт в Европу
02.03.2022
Минобороны РФ сообщили о взятии Херсона
02.03.2022
Россиян попросили пока не ездить в страны, которые ввели санкции
02.03.2022
Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
02.03.2022
Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в России
02.03.2022
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары
Российские силовики просят граждан РФ не верить сайтам-«лазутчикам» и не сдавать Украине и Западу своих родных-военных
02.03.2022
«Северсталь» полностью прекращает экспорт в Европу
02.03.2022
Минобороны РФ сообщили о взятии Херсона
02.03.2022
Россиян попросили пока не ездить в страны, которые ввели санкции
02.03.2022
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022