Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте

Украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте.

Следуя полученным инструкциям, подстрекатели планируют работать с каждым жителем Южного Урала, кого изберут своей жертвой, индивидуально. Позитивные отклики от собеседников «засланные казачки» в дальнейшем будут использовать для дискредитации России и раскачивания социально-экономической обстановки в регионе.

О том, что украинские специалисты научились пользоваться «современными инструментами точечного таргетированного пробива», сообщает канал в Яндекс.Дзен.

Чтобы заполучить поддержку жителей Челябинска и области, вредители будут действовать в соответствии с алгоритмом. Интересно, что за каждым смутьяном закрепляют свой город (все – крупные). Сейчас в этом списке уже 15 территорий Российской Федерации, и Челябинск – один из них (также это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград).

Авторы идеи завязывания «дружеской» переписки граждан Украины, якобы страдающих от нападений российских военных и боящихся за свою жизнь, с гражданами нашей страны придумали, как лучше втереться в доверие к молодым челябинцам и жителям других регионов страны: бить на жалость, взывать к сочувствию, просить о помощи, искусно представая в роли жертв, а Россию выставляя агрессором

Неудивительно, что возраст аудитории, на которую направляют свои информационные стрелы украинские затейники, - от 16-ти до 25-ти лет. С молодежью, уверены вредители, легче всего работать, на неокрепшие умы проще воздействовать. Безусловно, украинские спецы думают, что одурманить подрастающее поколение России им помогут юношеский максимализм жертв, их наивность, доверчивость и, в силу возраста, возможное непонимание истинно происходящего вокруг.

Заготовленные тексты, которые планируется отправлять челябинцам и другим россиянам в ВКонтакте, - можно посмотреть здесь.

«Вы можете менять текст, как вам захочется, менять город и т.д. Отсылаем разные тесты разным ребятам, параллельно добавляем их в друзья. Если получаем негатив в ответ, то пересылаем в чат группы. Затем заходим в нашу базу знаний по этой ссылке и ищем шаблон эффективного ответа. Если шаблона ответа нет, то отвечаем самостоятельно. Главное, не грубить, не оскорблять, действовать интеллектуально. Но если вы получили позитивный ответ, например: «Ого, я не знал, что так все серьезно, сейчас перешлю друзьям», то делайте скриншот и кидайте в чат этой группы!» - вот такие ценные указания дают украинские подстрекатели исполнителям.

Также провокаторы отмечают, что ведут статистику и что самым активным будут присваивать воинские звания (!) исходя из их успехов: один позитивный ответ равен одной победе.

Что и говорить, тщательно подготовились украинские смутьяны. Учат исполнителей даже тому, как правильно искать потенциальную жертву.