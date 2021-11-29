Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19

В Африке новый штамм коронавирусной инфекции “Омикрон” предположительно возник из-за метода лечения заболевших covid-19. В этих странах заразившимся вливали плазму переболевших и не практиковали массовую вакцинацию. В результате у людей образовалась устойчивость от новой мутации вируса. С таким мнением выступил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам эксперта, такой вариант лечения имеет много общего с лечением инфекции антибиотиками, где важно пропить полный курс и убить бактерию. В противном случае оставшаяся бактерия начинает мутировать и больной может заразить другого человека.

Опрошенные “Известиями” эксперты также соглашаются с мнение главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Марии Ван, которая предположила, что “Омикрон” возник от заражения человека, обладающего слабым иммунитетом, перенесшего covid-19.

Однако издание указывает, что точные причины возникновения “Омикрона” пока не установлены.