Российских школьников научат применять беспилотники

С первого сентября 2023 году учащиеся российских школ начнут изучать основы применения беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора, зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

Школьники будут изучать основы боевого применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. По словам сенатора, соответствующую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения страны.

Российские школьники начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки с 1 сентября этого года. Как сообщил сенатор Артём Шейкин, соответствующую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения страны.

В Минобороны уточнили, что программа будет реализовываться в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с нового учебного года.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что с нового учебного года в российских школах появится курс по начальной военной подготовке (НВП) со следующего учебного года, сообщил.