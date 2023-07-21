21.07.2023
Дети из 16 регионов приедут в Челябинск на экологический форум
21.07.2023
Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
21.07.2023
Челябинская область помогает школам Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году
21.07.2023
Челябинец, который выбросил новорожденную дочь в мусорку, останется в СИЗО еще на месяц
21.07.2023
В поликлинике Южноуральска открылся обновленный рентген-кабинет
21.07.2023
ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора
Российских школьников научат применять беспилотники
13.07.2023
В Челябинске бесплатно научат виртуозному управлению дронами, которые активно применяют в зоне СВО
04.05.2023
Беспилотники мониторят обстановку на территории Миасского округа
03.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023