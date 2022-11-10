В 2023 году в школах введут курс начальной военной подготовки

Курс по начальной военной подготовке (НВП) появится в российских школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Модуль по начальной военной подготовке в школах действительно готовится, до первого января мы его разработаем, затем пройдёт апробация программы, и школы со следующего года смогут её в своей работе использовать», – сказал Сергей Кравцов.

На сегодня модули по начальной военной подготовке в школах уже входят в обязательные уроки ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), сообщили в Минпросвещения. Школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности и оказания первой помощи.

Планируется закрепить соответствующие знания на уровне федеральных основных образовательных программ. В проекте два варианта, один из которых ориентирован на профильные кадетские классы.