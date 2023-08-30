Российский истребитель уничтожил еще один катер ВСУ в Черном море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли третью попытку десантной группы прорваться на быстроходных военных катерах на территорию РФ. Катер был уничтожен экипажем морской авиации, сообщили в Минобороны РФ.

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 30 августа в полночь самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ общей численностью до 50 человек. Затем утром восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолёта Су-30 морской авиации был уничтожен еще один быстроходный военный катер ВСУ с экипажем.

Минобороны публиковало в своем Telegram-канале кадры обнаружения и уничтожения самолётом ВКС России в Черном море, восточнее острова Змеиный, быстроходного военного катера Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту.

«Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», - рассказали в ведомстве.

ВИДЕО: Минобороны РФ