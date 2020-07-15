С 15 июля в России отменили обязательную изоляцию для прибывающих из-за границы

С сегодняшнего дня, 15 июля в России отменили обязательную 14-дневную изоляцию для прибывающих из-за границы.

Соответствующие изменения внесены в Постановление главного санитарного врача РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане должны будут представить документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат на коронавирусную инфекцию (анализ сделан не позднее трех дней до прибытия в страну). В случае отсутствия справки тест можно будет сдать на территории России в течение трех дней.

Прибывающим россиянам необходимо будет сдать тест на ковид в течение трех дней с момента прибытия в страну. Работодатели обязаны информировать своих сотрудников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких анализов по возвращении домой. Они также должны проверять наличие таких справок у вернувшихся работников.

В Челябинске за неделю отправили на 14-дневный карантин в обсерватор 66 человек, прилетевших в регион из-за границы.

Как сообщили агентству в минздраве области, седьмого июля в международный аэропорт Екатеринбурга прибыло два борта из Киргизии и Таджикистана. На воздушных судах прибыло 19 и 30 южноуральцев.

В субботу, 11 июля, в Уфу прибыли из Китая четыре южноуральца, в понедельник, 13 июля, еще 13 человек из Дубая.

Всех прибывших отправили в пункт временного размещения – ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации на Смолино».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодня в обсерваторе находится 106 человек. Все они здоровы.

В надзорном ведомстве напомнили, всем гражданам, прибывшим в Челябинскую область из-за рубежа, необходимо незамедлительно сообщать о своем возвращении на горячую линию по телефону 240-15-16.

За последние сутки о своем прибытии сообщили 25 человек, всего с момента пандемии – 6 тысяч 687 человек.

Санитарно-карантинный контроль проводится в аэропортах Челябинска и Магнитогорска, в трех автомобильно-пешеходных пунктах пропуска (Бугристое, Мариинка, Николаевка).