ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

С 15 июля в России отменили обязательную изоляцию для прибывающих из-за границы

Федерация
Сегодня, 13:56
Автор: 
Любовь Юрина

С сегодняшнего дня, 15 июля в России отменили обязательную 14-дневную изоляцию для прибывающих из-за границы.

Соответствующие изменения внесены в Постановление главного санитарного врача РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане должны будут представить документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат на коронавирусную инфекцию (анализ сделан не позднее трех дней до прибытия в страну). В случае отсутствия справки тест можно будет сдать на территории России в течение трех дней.

Прибывающим россиянам необходимо будет сдать тест на ковид в течение трех дней с момента прибытия в страну. Работодатели обязаны информировать своих сотрудников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких анализов по возвращении домой. Они также должны проверять наличие таких справок у вернувшихся работников.

В Челябинске за неделю отправили на 14-дневный карантин в обсерватор 66 человек, прилетевших в регион из-за границы.

Как сообщили агентству в минздраве области, седьмого июля в международный аэропорт Екатеринбурга прибыло два борта из Киргизии и Таджикистана. На воздушных судах прибыло 19 и 30 южноуральцев.

В субботу, 11 июля, в Уфу прибыли из Китая четыре южноуральца, в понедельник, 13 июля, еще 13 человек из Дубая.

Всех прибывших отправили в пункт временного размещения – ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации на Смолино».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодня в обсерваторе находится 106 человек. Все они здоровы.

В надзорном ведомстве напомнили, всем гражданам, прибывшим в Челябинскую область из-за рубежа, необходимо незамедлительно сообщать о своем возвращении на горячую линию по телефону 240-15-16.

За последние сутки о своем прибытии сообщили 25 человек, всего с момента пандемии – 6 тысяч 687 человек.

Санитарно-карантинный контроль проводится в аэропортах Челябинска и Магнитогорска, в трех автомобильно-пешеходных пунктах пропуска (Бугристое, Мариинка, Николаевка).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:38
За сутки в Челябинской области добавилось 135 случаев коронавируса
Федерация
Вчера, 21:16
Число случаев коронавируса в мире превысило 13 миллионов
Общество
Вчера, 12:04
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом в Челябинске, Снежинске и Сосновском районе
Общество
Вчера, 11:27
В Челябинской области число выздоровевших за сутки почти в два раза меньше числа новых инфицированных
13.07.20 11:24
Вместо садика - няня: в Госдуме придумали новую меру поддержки многодетных
12.07.20 13:41
В России число ковида превысило полмиллиона, в УрФО – более 500
10.07.20 23:36
В России коронавирус унес жизни более 11 тысяч человек
10.07.20 14:04
Во имя Конституции: в России изменят порядок изъятия детей из семьи
10.07.20 13:29
Банкиры предложили передавать персональные данные мошенников жертвам
10.07.20 12:49
Общественники потребовали штрафовать пьяных велосипедистов
10.07.20 12:42
Снова можно: в России разрешили школьные линейки 1 сентября
09.07.20 23:06
Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов
09.07.20 12:23
За пьянство в поездах россиян хотят лишить права на проезд
09.07.20 12:17
Российских подростков хотят оставить без зажигалок
Среда обитания
Сегодня, 12:42
Новая добавка к НМУ в Челябинске
Среда обитания
Сегодня, 13:32
В восьми районах Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи
Новости
Сегодня, 14:04
Происшествия
Маршруток не было: магнитогорец угнал машину, чтобы добраться до дома
Сегодня, 13:25
Происшествия
В Карталах табун лошадей едва не устроил железнодорожную аварию
Сегодня, 12:07
Происшествия
Пьяный житель Копейска устроил погром на кладбище
Сегодня, 11:49
Происшествия
В Усть-Катаве директор похоронного бюро оштрафована за взятку полицейскому за «слив» информации об умершей
Сегодня, 11:26
Происшествия
В Магнитогорске женщина устроила дебош в магазине из-за маски
Материалы рубрики
Сегодня, 11:03
Федерация
Гомосексуалистам и трансгендерам хотят запретить усыновлять детей
Вчера, 21:16
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 13 миллионов
13.07.20 18:34
Федерация
В России за сутки выявлено больше 6537 новых случаев коронавируса
13.07.20 13:09
Федерация
РЭЦ поймал своих представителей на злоупотреблениях
13.07.20 12:37
Федерация
Экспортеры предложили Минпромторгу открыть российские торговые дома за границей
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика