С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов

С понедельника, 23 января, стартует приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва в Вооруженные силы РФ. В этом году информацию может направить не только работодатель, но и сам сотрудник.

Как сообщает Минцифры РФ, IT-специалисты смогут самостоятельно заполнить заявку на отсрочку от весеннего призыва в армию через сервис «Госуслуги» с 23 января до шестое февраля 2023 года. Заявка появится в личном кабинете организаций.

Если у сотрудника нет учётной записи на «Госуслугах», то организация может сама отправить данные своего работника. Компании должны будут отправить списки в Минцифры через «Госуслуги» до девятого февраля.

На оформление отсрочки могут претендовать специалисты в возрасте от 18 до 27 лет с высшим образованием (по специальности из правительственного перечня), которые имеют российское гражданство, трудовой опыт не менее 11 месяцев (в период с первого апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в аккредитованных IT-компаниях) и у них заключен трудовой договор.

Компания должна быть аккредитована до девятого февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Компании до девятого февраля должны будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков.

Минцифры передаст списки в Минобороны до первого марта. С первого апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.