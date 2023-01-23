23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
23.01.2023
«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей
22.01.2023
В Челябинске шестилетний ребенок попал под машину
22.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 января (18+)
22.01.2023
В ночь на воскресенье наступил Новый год по лунному календарю
22.01.2023
В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
26.10.2022
Минобороны освободило от мобилизации отцов детей-инвалидов и отцов двоих детей (но не всех)
18.10.2022
Специалисты, не получившие право на отсрочку, получили уведомления на Госуслугах
14.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
06.10.2022
Студенты негосударственных вузов, аспиранты и вечерники получат отсрочку от частичной мобилизации
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023