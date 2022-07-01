С первого июля вступил в силу закон о продлении «дачной амнистии»

С первого июля 2022 года жители Челябинской области смогут воспользоваться «дачной амнистией 2.0».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон федеральный закон от 28.06.2022 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ переносит срок вступления в силу закона о продлении «дачной амнистии» с первого сентября на первое июля 2022 года.

Амнистия позволит легализовать жилые дома, построенные на землях, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы (участки не были оформлены в собственность до вступления в силу Градостроительного кодекса). Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признается правом собственности.

В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования. «Дачная амнистия» не будет распространяться на особо охраняемые территории.

«Дачная амнистия» будет действовать до первого марта 2031 года.

Как пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Марина Воронина законом предусмотрено, что до марта 2031 года гражданин вправе оформить бесплатно в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, и расположенный на нем жилой дом при условии, что дом находится в населенном пункте, возведен до 14 мая 1998 и используется для постоянного проживания данного гражданина.

«Для этого необходимо будет обратиться в орган местного самоуправления и подать заявление о предоставлении участка под существующим жилым домом, приложив схему земельного участка, предусмотренные законом документы, подтверждающие факт владения домом, - цитирует руководителя пресс-служба регионального управления Росреестра. - Например, выписку из похозяйственной книги, документ об уплате коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического учета и (или) технической инвентаризации до первого января 2013 года, из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома, либо заказчиком изготовления указанного документа, и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года».

Кроме того, законом усовершенствован механизм, который позволяет собственнику обезопасить свое имущество путем внесения в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) записи о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия.

Теперь правообладатель, при наличии такой отметки в ЕГРН, обязан будет лично присутствовать не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки у нотариуса.