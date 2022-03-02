02.03.2022
Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
02.03.2022
Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в России
02.03.2022
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары
02.03.2022
Сбербанк уходит с европейского рынка
02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
02.03.2022
Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными
Сбербанк уходит с европейского рынка
02.03.2022
Правительство Челябинской области окажет поддержку семье погибшего на Украине офицера
02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
02.03.2022
Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными
02.03.2022
Погибшего во время спецоперации на Украине южноуральского офицера похоронят на Градском кладбище Челябинска
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022