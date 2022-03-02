Сбербанк уходит с европейского рынка

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление кредитной организации. В нём отмечается, что в силу предписания Центробанка Сбер не может осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», - сообщил банк.

Напомним, что из-за военной операции на Украине Сбер попал под санкции США, Евросоюза и Великобритании.

Сегодня, 2 марта, управление по финансовым рынкам Австрии запретило Sberbank Europe AG осуществлять деловые операции по требованию Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Для «дочки» Сбера был назначен внешний аудитор. 28 февраля Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешского подразделения Сбербанка. Также ЕЦБ сообщил о рисках банкротства дочерней компании Сбера в Хорватии и Словении.

Sberbank Europe представлен в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии.