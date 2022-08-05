Сергей Миронов: Государство задолжало работающим пенсионерам два триллиона рублей

Государство задолжало работающим пенсионерам два триллиона рублей. Постоянная затяжка времени с решением вопроса о возобновлении индексации пенсий этой категории граждан, которая не проводится с 2016 года, усугубляет ситуацию и ведет к росту задолженности государства, считает председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.

«Сейчас, по нашим оценкам, объем «недоиндексации» превышает два триллиона рублей, и он продолжает расти. Понятно, что такую сумму выплатить единовременно практически невозможно, так что придется продумать вариант реструктуризации долга, но прежде всего необходимо наконец разморозить индексацию для работающих пенсионеров и перевернуть эту позорную для нашей власти страницу», – отметил парламентарий.

Лидер социалистов подчеркивает, что решению вопроса препятствует деструктивная позиция Минфина и несогласованность депутатского корпуса.

«На днях наша фракция направила в правительство законопроект о ежеквартальной – на индекс роста потребительских цен за три месяца – индексации пенсий. Разумеется, для всех пенсионеров – как работающих, так и нет. Это не первая попытка исправить вопиющую несправедливость. Если бы в конце 2020 года вся оппозиция поддержала нашу инициативу обратиться в Конституционный суд по вопросу законности дискриминационного решения в отношении работающих пенсионеров, мы бы получили мощный рычаг давления на правительство. Но из-за саботажа фракции ЛДПР необходимое число подписей собрать не удалось. В результате издевательство над Основным законом страны и миллионами российских пенсионеров продолжается до сих пор», – заключил Миронов.