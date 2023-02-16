Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложение приостановить членство России во Всемирной организации здравоохранения.

«Фракция «Справедливая Россия – За правду в Государственной Думе отмечает, что за последние годы деятельность Всемирной организации здравоохранения изменилась в сторону политизации и обслуживания финансовых интересов фармакологических компаний. Считаю целесообразным приостановить действие Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Всемирной организацией здравоохранения», – говорится в письме.

Сергей Миронов напомнил, что ВОЗ координирует национальные системы здравоохранения, однако в условиях распространения COVID-19 демонстрировала неэффективность, давала неоднозначные рекомендации и затягивала признание российских вакцин.

«В результате противоречивой политики этой организации страны – участницы ВОЗ были вынуждены отступать от соблюдения норм международного права в области международной координации здравоохранения. В качестве примера достаточно привести действия США, которые фактически отказались от членства в ВОЗ», – отметил председатель СРЗП.

Кроме того он напомнил, что в мае 2022 года Всемирная ассамблея здравоохранения приостановила все мероприятия в московском офисе ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доказав еще раз свою политизированность.