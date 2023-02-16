16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
16.02.2023
Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра
16.02.2023
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
16.02.2023
ММК повышает энергоэффективность производства
15.02.2023
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ
07.02.2023
Запад должен остановить применение химоружия неонацистами в Донбассе – Миронов
29.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
22.12.2022
Бюджет Челябинской области принят, разногласия остались
19.12.2022
На Донбасс отправилась седьмая экспедиция, подготовленная депутатами Челябинской области
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023