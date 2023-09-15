15.09.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов
15.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 16 и 17 сентября (18+)
15.09.2023
Наталья Котова рассказала о благоустройстве улицы Карла Маркса
15.09.2023
Фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» приглашает южноуральцев
15.09.2023
Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября
15.09.2023
В Челябинске скоро отменят троллейбус шестого маршрута «ЧТЗ – Первоозерный»
Сергей Миронов: «Запад продолжает создание биологического оружия против славянской нации»
14.07.2023
В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским
14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
22.06.2023
Сергей Миронов отправил Обращение в посольства стран Запада
24.05.2023
Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023