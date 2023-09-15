Сергей Миронов: «Запад продолжает создание биологического оружия против славянской нации»

Западные специалисты изучают биологический материал славян для создания биологического оружия, которое можно направить только против нашей нации, и сегодня эти исследования продолжаются в биолабораториях на территории Украины.

Об этом председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил в эфире телекомпании «Луганск 24».

«Сегодня в мире происходят очень серьезные события. На первый взгляд, страны НАТО ведут борьбу против России, но уже многие на Западе понимают, что на самом деле война ведется против нормального развития всей человеческой цивилизации», – заявил парламентарий.

Сергей Миронов напомнил о проведении парламентского расследования деятельности биолабораторий на Украине.

«Из-за деятельности этих лабораторий под ударом оказалась славянская нация. Уже выяснилось, что там активно изучался биологический материал славян. Изучалось и продолжает изучаться, как те или иные патогены будут влиять на геном нашей нации, а это и русские, и украинцы, и белорусы. По сути, там продолжается «дело Гитлера», и в России эту тайну приоткрыли. После победы в СВО станет известно очень многое, и мировое сообщество узнает всю правду», – отметил Сергей Миронов.

Он добавил, что сегодня свою функцию международного института права утратила Организация Объединённых Наций.

«Очень часто мы видим, что там происходит полная вакханалия, но именно после нашей победы всё начнёт возвращаться на круги своя. Многополярный мир, за который выступает наш президент, уже сейчас становится реальностью», – подчеркнул лидер СРЗП.

По мнению Сергея Миронова, «для восстановления справедливого мира России необходимо одержать победу в специальной военной операции, в военном противостоянии с Украиной, которую курирует и накачивает оружием коллективный Запад».

«Все понимают, что не Зеленский с нами воюет. Руками украинского народа военные действия ведёт блок НАТО, и на Западе сегодня происходит отрезвление. Там понимают, что давать деньги в эту прорву и бездну «господину Зеленскому» с его компанией абсолютно бессмысленно», - сказал парламентарий.

Сергей Миронов отметил, что сегодня весь мир ждёт, чем закончится эта борьба.

«Многие переживают за Россию и желают нам победы, и я знаю одно: впереди безоговорочная победа Российской Федерации, освобождение братского народа Украины от нацизма. Когда это произойдёт, весь мир окончательно поймёт, что правда на нашей стороне», – заключил лидер СРЗП.