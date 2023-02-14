14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
Спецгруппа по вопросам СВО обработала 22 тысячи обращений и сделала выводы
14.02.2023
Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс
14.02.2023
На харьковском направлении ЗВО прибывают иностранцы
14.02.2023
Маргарита Павлова посетила авиационную базу челябинской войсковой части
13.02.2023
Челябинцы наладили промышленное производство хвостовиков
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023