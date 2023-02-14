Спецгруппа по вопросам СВО обработала 22 тысячи обращений и сделала выводы

Более 22 тысяч обращений от военнослужащих и их семей получила специальная парламентская рабочая группа по вопросам СВО, созданная в конце минувшего года при Президенте РФ. Об этом сообщил руководитель группы первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

«По многим проблемам, которые были в повестке еще 1-2 месяца назад, видим, что градус напряжения снизился. Это касается и некорректного начисления выплат, и мобилизации многодетных отцов, и ряда других тем», - написал Андрей Турчак, отметив, что остаются проблемы воинского учета, из-за чего ошибочно призывали людей с тяжелыми заболеваниями.

Выводы спецгруппы на текущий момент: центры комплексной реабилитации должны появиться во всех регионах; в регионах должен действовать минимальный набор мер поддержки членов семей участников СВО (это устранит их неравномерности и позволит сохранить людям льготы при переезде); сроки признания военнослужащих без вести пропавшими желательно сократить до трех месяцев, до шести месяцев – для признания без вести отсутствующих военных умершими (это позволит семьям получать все положенные по закону социальные льготы и меры поддержки); военные пенсионеры - участники СВО должны получать свои пенсии (соответствующий законопроект уже подготовлен).

Как сообщало ранее агентство «Урал-Пресс-Информ», спецгруппа по вопросам СВО составляет «тепловую карту» проблем и каждый месяц предоставляет доклад Президенту РФ.

Эта группа с особыми полномочиями была создана как инструмент обратной связи с передовой и гражданами, в ее составе военкоры, чиновники и проявившие себя в деле на территории ДНР и ЛНР политики. В том числе – челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова.