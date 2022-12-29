Андрей Турчак: группа по вопросам СВО составит «тепловую карту» проблем

Первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО на Украине провел руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В совещании принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей Победе. Каждый из членов рабочей группы находится в зоне СВО, знает эти вопросы. Мы с вами в постоянном режиме на протяжении 10 месяцев этим занимаемся. Консолидированное мнение всех присутствующих: одна из ключевых проблем сегодня – это инерция. Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии», - сказал Андрей Турчак.

При этом рабочая группа не должна рассматриваться как «жалобная книга», подчеркнул Андрей Турчак. По его словам, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей – всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми Президентом РФ.

«Группа будет заниматься, в том числе, контролем полноты и своевременности выплат, правильности их начислений. У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим», - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил также, что задача группы – обеспечить синергию для оперативного получения проблемных вопросов с мест, их обсуждения и выхода на конкретные управленческие или законодательные решения.

«Все настроены на работу. Сергей Кужугетович подробно сформулировал ожидания минобороны от группы, показал глубочайшую погруженность в повестку, в том числе в проблемную, и готовность эти проблемы решать. Мы объединяем усилия законодательной и исполнительной власти, министерства. Очень важна вовлеченность регионов, работа с военными корреспондентами, которые также вошли в состав группы. Такие, скажем, аксиомы «Народ и армия едины» и «Все для фронта, все для Победы» все участники первого заседания группы продемонстрировали», - сказал по его итогам Андрей Турчак и отметил, что, приняв решение о создании группы, Президент РФ оказал всем ее членам «высокое доверие и возложил высокую ответственность».

На первом заседании было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан. Их возглавят соответственно председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, секретарь Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.