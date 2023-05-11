Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области

Специальная техника подрядных организаций Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» (Челябинская область) помогает в тушении пожаров в соседней Курганской области, где с седьмого мая действует режим ЧС. Федеральная автодорога Р-254 «Иртыш» в регионе находится вне зоны риска.

Как сообщает пресс-служба УпрДор, в Курганскую область для устранения последствий природных пожаров направлены водовозы марки КАМАЗ и МАЗ, а также комбинированные дорожные машины (КДМ). Они оснащены емкостями для воды и специальным оборудованием для розлива жидкостей.

Вода набирается из пожарных поездов, предоставленных ОАО «РЖД», и затем проливаются тлеющие очаги возгорания. За сутки спецмашины доставляют к местам возгораний свыше тысячи тонн воды.

Федеральная дорога Р-254 «Иртыш» в Курганской области по-прежнему остается вне зоны риска, несмотря на сильную задымленность и наличие очагов возгорания на большой площади, подчеркнули в УпрДор.

Напомним, с седьмого мая 2023 года в Курганской области введен режим ЧС в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими температурами, способствующими повышению пожарной опасности. Для оказания помощи в тушении природных пожаров УпрДор «Южный Урал» девятого мая направило в регион несколько единиц специальной техники.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и 8-982-331-37-84 (WhatsApp).