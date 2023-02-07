Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка

Новые сообщения о жертвах землетрясения в Турции поступают из оперативных служб. По информации ТАСС среди погибших есть россиянка, проживавшая в Турции. О ее гибели сообщили родственники.

По последним данным, число погибших в результате бедствия превысило 3400 человек. В Сирии жертвами землетрясения стали более 1,5 тысячи человек.

Российские спортсмены, находящиеся в Турции на сборах, не пострадали при землетрясении, как сообщил в Telegram-канале директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.