07.02.2023
В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
Гербу Магнитогорска – 20 лет
07.02.2023
Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка
07.02.2023
Бизнес-леди из Челябинска будут судить за хищение трех миллионов рублей
07.02.2023
16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»
Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка
10.10.2018
Оползень на горе Песчаная в Катав-Ивановском районе признан уникальным
03.10.2018
Пугающую жителей грязь под Катав-Ивановском исследуют сотрудники РАН
29.09.2018
В районе Катав-Ивановска в Челябинской области новые подземные толчки
27.09.2018
Евгений Савченко: за грязевым оползнем под Катав-Ивановском наблюдает МЧС, просьба не сгущать краски
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023