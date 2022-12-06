Строительство арендных домов выведет из тени сектор съемного жилья

В Госдуме обсуждают проект строительства арендных домов. Предполагается, что дома, предназначенные для сдачи квартир в аренду, сформируют новый сегмент рынка.

Мера позволит вывести из тени съемное жилье, как сообщил «Известиям» один из авторов проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

Чтобы жилье было доступно по цене потенциальным арендаторам, застройщикам предоставят льготы на 10 лет – избавят от налогов на прибыль, на землю, на владение объектом, а также предоставят льготные кредиты.

Проект соответствующего закона может быть внесен в Государственную Думу уже в начале следующего года.