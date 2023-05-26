Текслер: Челябинская область должна стать центром скоростного грузового движения в сторону Ирана

Челябинская область может стать логистическим центром в транспортном коридоре «Север - Юг», который соединит Россию со Средним Востоком. С предложением запустить скоростные грузовые поезда по магистрали Челябинск - Болашак - Иран выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север - Юг в сопряжении с транскаспийским маршрутом, - сказал Касым-Жомарт Токаев. – В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак - Иран протяжённостью две тысячи 873 километра».

Президент Казахстана предложил для реализации этой инициативы использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север - Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске.

Казахстан для этого реконструирует «узкие места» в своейжелезнодорожной сети Бейнеу – Мангистау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар.

Напомним, этот вопрос уже подробно прорабатывался во время официального визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Казахстан. Глава региона озвучил эту инициативу на встрече с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым.

«На Транссибе железнодорожные узлы Челябинска являются ключевыми, наш регион граничит с Казахстаном, есть выходы на весь Уральский регион и Зауралье, не только Свердловская область, Тюмень, но и Пермский край, ориентация на сибирские регионы, - пояснил Алексей Текслер. - Мы можем быть точкой входа, центром приема грузов, которые дальше должны двигаться в сторону Ирана. Это восточное направление коридора «Север-Юг» через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше в Индию. Оно очень перспективное».

По мнению губернатора, Челябинская область может и должна стать центром, из которого будет идти скоростное грузовое движение в сторону Ирана. «Это серьезно разгрузит Транссиб и принесет ряд других плюсов для развития и нашей страны, и Челябинской области», - считает Алексей Текслер.

По словам губернатора, необходимая инфраструктура в области уже существует. «Но есть участки, узкие места, которые необходимо модернизировать для того, чтобы обеспечить грузопоток и скорость. Мы продолжаем работу, чтобы все это превратить в жизнь», - отметил глава региона.

Алексей Текслер добавил, что благодаря реализации таких проектов, как «Север – Юг» и «Восточный коридор», возрастает объем грузоперевозок. «По итогам четырех месяцев 2023 года из Челябинской области в Китай по ЮУЖД отправлено 78,1 тысячи тонн грузов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 77,2 тысячи тонн грузов были отправлены в контейнерах. Основными видами грузов стали медь и подсолнечное масло», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В начале мая со станции Челябинск-Грузовой ЮУЖД уже отправился первый контейнерный поезд по международному транспортному коридору «Север - Юг». И востребованность грузоперевозок в данном направлении продолжает расти. Это открывает новые перспективы сотрудничества для предприятий.

Челябинская область располагает удобными транспортными выходами не только на ключевые железнодорожные магистрали, но и на автотрассы стран Средней Азии

В регионе прорабатывается вопрос расширения федеральной автодороги А-310, проходящей в направлении на Казахстан. Идет работа по расширению пункта пропуска через госграницу «Бугристое», отмечал накануне Алексей Текслер, выступая с обращением к Законодательному собранию.

«Автомобильная дорога А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан является важным транспортным звеном и служит транспортным коридором от границы Российской Федерации до города Челябинска, обеспечивая выходы потока транспорта на Екатеринбург, Уфу и Курган», - пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

По его словам, на сегодня дорога характеризуется высокой загруженностью. Интенсивность движения вдвое превышает нормативный показатель пропускной способности. Требуется расширение дороги. «В данный момент разработана проектная документация на капитальный ремонт части автодороги от 53 до 75 километра, предусматривающая доведение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков осевым ограждением. В настоящее время по этому вопросу мы активно работаем с федеральным центром», - добавил глава регионального миндортранса.