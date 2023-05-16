Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества

Челябинская область (Российская Федерация) и Казахстан планируют усиливать экономические связи и промышленную кооперацию, расширять сотрудничество в сфере туризма и рекреации. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита южноуральской делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером в Астану.

«Последовательно укрепляем отношения с дружественными государствами. Это позволяет нам справляться с санкционным давлением, перестраивать экономику, чтобы из этого непростого периода выйти сильнее, - отметил Алексей Текслер. - С Казахстаном мы не просто соседи, мы тесно связаны экономически, исторически и культурно».

Глава региона встретился с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым, провел переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств. Кроме того, состоялась встреча с акимом Костанайской области, которую с Южным Уралом связывают многолетние добрососедские отношения и сотрудничество.

Челябинская область занимает третье место среди регионов России, после Москвы и Московской области, по товарообороту с Казахстаном, отметил Алексей Текслер. За прошлый год товарооборот остался на уровне объемов допандемийных лет - около двух миллиардов долларов. И есть потенциал для развития торгово-экономических связей региона и Республики. Благодаря среде, созданной для беспрепятственного ведения внешнеэкономической деятельности, в регионе растет интерес предпринимательского сообщества к сотрудничеству с партнерами из Казахстана. Основные экспортеры, которые бы хотели расширить номенклатуру и увеличить объемы поставок. Есть и те, кто впервые выходит на экспортные рынки.

В ходе встречи с премьер-министром Алексей Текслер отметил, что на сегодняшний день стоит уделить больше внимания развитию межрегиональной промышленной кооперации. К примеру, несколько крупных предприятий Южного Урала проявляют интерес к локализации производств на территории Казахстана. На встрече с акимом Костанайской области Алексей Текслер предложил Кумару Аксакалову поддержать эти инвестпроекты.

За прошлый год товарооборот сельскохозяйственной продукции между Челябинской областью и Казахстаном увеличился на 22%. «Считаю важным для обеих сторон сохранить позитивную динамику в этом сотрудничестве», – подчеркнул Алексей Текслер.

На встречах губернатора с казахстанским премьером и с акимом обсуждали также вопросы укрепления логистических связей.

Большие преимущества дает наличие в регионе транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления «Север-Юг».

Алексей Текслер также предложил казахстанским партнерам максимально эффективно использовать возможности этого сухопутного порта для хранения и перемещения грузов из Казахстана в Россию.

«Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах. Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана. Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и вам, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча», - поделился перспективами сотрудничества Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как «Север – Юг» и «Восточный коридор», возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги до границы с Казахстаном и автомобильного пограничного пункта пропуска «Бугристое».

Глава региона предложил синхронизировать реконструкцию пункта пропуска с казахской стороны для расширения пропускной способности.

В свою очередь глава Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что регион связывают с Южным Уралом многолетние добрососедские отношения, в том числе торгово-экономические.

«Костанайская область – аграрно-индустриальный регион. Мы производим четверть зерновых в республике, - пояснил Кумар Аксакалов. - Традиционно поставляем продукцию в страны Азии: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, туда идут наши пути. Также в Костанае работает индустриальная зона, где реализуется ряд проектов с участием российского бизнеса».

Ранее посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев в ходе визита в Челябинскую область рассказал, что для установления постоянных контактов запланирован визит делегации Костанайской области в Челябинск. И в самом Казахстане готовы организовать встречи на самом высоком уровне для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества

«Мы бы хотели, чтобы бизнесмены Казахстана и России создавали совместные предприятия, вкладывали ресурсы в перспективные инвестиционные проекты», - заметил Ермек Кошербаев.

По итогам рабочих встреч, прошедших 15 мая, Челябинская область и Казахстан договорились усиливать экономические связи и промышленную кооперацию, расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства, улучшать дорожно-транспортную доступность региона и Республики, расширять пограничные пункты пропуска.

Кроме того, будет проработан вопрос восстановления авиасообщения между Челябинской областью и Астаной.

«Этот рейс действительно важен для обеих сторон, прошу вас оказать содействие в принятии соответствующих решений», - отметил губернатор, поблагодарив премьер-министра за возможность личного диалога.

Отдельно стороны обсудили возможности усиления сотрудничества в сфере туризма и рекреации.

Алексей Текслер предложил Кумару Аксакалову восстановить традицию ежегодных взаимных визитов, прерванную пандемией коронавируса. Он пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре этого года.

«Встретил в Астане наших надежных партнеров. Уверен, что дружба и сотрудничество между Россией и Казахстаном будут крепнуть», - подвел итоги визита в Казахстан губернатор Челябинской области Алексей Текслер.