“Теледройд” магнитогорских робототехников сможет работать на орбите 3-4 года

Разработчики робототехнических комплексов из НПО “Андроидная техника” заявили, что робот “Теледройд” может работать в открытом космосе на орбите в течение 3-4 лет. По техническому заданию комплекс должен эксплуатироваться всего 6 месяцев.

Как уточнили в пресс-службе магнитогорских робототехников, в настоящий момент проводятся экспериментальные работы, поэтому срок эксплуатации по техническому заданию составляет полгода. Однако разработчики рассчитывают, что робот может эксплуатироваться непрерывно на протяжении 3-4 лет, пишет ТАСС.

Более точные сроки эксплуатации будут озвучены по мере развития проекта и получения данных.

Напомним, что в конце марта “Роскосмос” публично заявил о начале работ по созданию первого российского человекоподобного робота для работы в открытом космосе. Исследования проводятся в ЦКИИмаш и РКК “Энергия”.