13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
13.02.2023
Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
«Терминатор» с челябинским «железным сердцем» уничтожает опорные пункты ВСУ
02.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
19.01.2023
Окружной военный госпиталь в Челябинске отремонтируют и дооснастят оборудованием
08.12.2022
В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО
02.11.2022
Челябинец Олег Голиков пожаловался в ФАС России на резкое подорожание амуниции
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023