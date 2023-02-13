«Терминатор» с челябинским «железным сердцем» уничтожает опорные пункты ВСУ

Воины крылатой пехоты при содействии боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», оснащенной произведенным на «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск) двигателем, с ходу захватили опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Министерство оборона РФ опубликовало кадры боевой работы бронегруппы российских десантников в зоне специальной военной операции (СВО).

Взводный опорный пункт ВСУ обнаружила в лесном массиве разведгруппа десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов. А десантно-штурмовое подразделение с ходу захватило оборонительные позиции неприятеля.

Цели были уничтожены при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, БМПТ «Терминатор» и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23.

Экипажи боевых машин сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь. Бойцы действовали профессионально, решительно и слаженно, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. В ходе столкновения было захвачено и трофейное вооружение.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» принята на вооружение в 2018 году. БМПТ имеет современный, форсированный до 1130 лошадиных сил многотопливный дизельный двигатель В-92С2Ф, обладает бронезащитой как у танка, оснащена 30-мм пушкой и гранатометами, ПТУР «АТАКА-Т».

При массе 47 тонн «Терминатор» развивает скорость 65 километров в час с запасом хода 550 километров.