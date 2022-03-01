Тина Канделаки: Россия – великая, добрая, сильная и независимая страна

События на Украине, увы, разделили российское общество. И, к большому сожалению, многие известные деятели культуры, звезды эстрады, любимые исполнители, от которых ты никак не ожидал услышать антироссийские высказывания, оказались не друзья своей стране.

Тина Канделаки – одна из тех, кого приятно и радостно читать в эти непростые дни, когда на Россию ополчилось полмира. Сегодня, первого марта, известная телеведущая, журналист, общественный деятель и блогер опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором обратилась к каждому, кто является русским в душе.

«В какой бы стране вы ни были прямо сейчас, если вы говорите на русском языке, если в вас отзывается русский язык, значит, вы - часть огромного русского мира. И слова мои обращены к каждому из вас.

Есть такое новомодное слово газлайтинг - скрытая форма психологического насилия, когда тебя заставляют усомниться в собственной реальности и, фактически, сойти с ума.

Что только ни сказано про нас с вами за эти дни. Мол, русским быть стыдно, мы - настоящее исчадие ада и кровожадный народ, упивающийся насилием. Из каждого утюга, говорящего с иностранным акцентом, мы слышим о том, как нас ненавидит весь мир. К сожалению, есть утюги, говорящие это и без акцента.

Всё это началось не вчера. За века до того, как Рональд Рейган лицемерно повесил на каждого гражданина СССР бирку жителя империи зла, нас выставляли главной угрозой континента, материка, планеты. Только у греков X века, татаро-монголов XIII-го, поляков и литовцев XIV-XVII-го, шведов, турок, французов и англичан XVII-XIX-го и фашистов середины XX-го века не было громкоговорителей, вложенных в ладонь каждого гражданина России. А сейчас такие громкоговорители есть.

С помощью угроз, увещеваний, лжи и дезинформации люди, желающие, чтобы России раз и навсегда не стало, пытаются поставить наш с вами мир с ног на голову. Чтобы мы свалились, исчезли, растворились и перестали, наконец, мешать «цивилизованному миру» устанавливать свои правила и на нашей шестой части суши, и во всем остальном мире.

Именно потому, что никому не удалось сломать нас извне, так истерически и порой искусно нас пытаются сломать внутри. Заставить поверить в то, что каждый из нас - спортсмен, ученый, воин, педагог, врач, политик - неправильный человек, неправильно живущий в неправильной стране.

Если за последнее время вы хотя бы на секунду усомнились в том, что являетесь гордым гражданином великого государства, остановитесь. Пощадите себя и перестаньте быть жертвой самой большой кампании по извращению нашей реальности.

Кроме нас, у нас с вами никого больше нет. У нас нет другой страны, но есть эта - великая, добрая, сильная и независимая Россия. Нашими предками написаны тома славной истории, и мы с вами - часть этой истории. Потому и нужно держаться друг друга. Верить друг другу. Проходить испытания вместе.

Исторически мы с вами полны сострадания. Бесчисленное количество раз Россия приходила на выручку слабым. Даже тогда, когда слабым оказывался целый континент. Огромное количество стран, в том числе и те, кто сейчас в лицемерном угаре хулят на с вами, обязаны России своей государственностью и независимостью.

Помните обо всем, сказанном выше, каждую минуту. Исходите из этого. Держитесь друг друга».

Прекрасные и очень правильные слова.