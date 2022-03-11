Украина отказалась от российского ядерного топлива

Украина отказывается от закупки российского ядерного топлива. Об этом сегодня, 11 марта, в своём официальном Телеграм-канале сообщил оператор украинских АЭС «Энергоатом».

««Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», - говорится в заявлении.

Отметим, что данное топливо используется в ядерных реакторах для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления. Использование ядерного топлива требует специальных технических и организационных мер, а также предполагает высокую квалификацию персонала, имеющего с ним дело.

Напомним, что 24 февраля Россия начала на Украине военную спецоперацию, целью которой являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита жителей Донбасса. В ответ западные страны ввели санкции, затрагивающие стратегические отрасли российской экономики. 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. В ЕС заявили, что не пойдут на такой шаг, но намерены постепенно сокращать зависимость от российских углеводородов.