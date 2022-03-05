Упрощенный порядок оформления инвалидности продлен до первого июля 2022 года

Упрощенный порядок оформления инвалидности, введенный в России с девятого апреля 2020 года по первое марта 2022 года, вновь продлен - до первого июля 2022 года.

Как сообщает телеграм-канал Госуслуги, в этот период для установления или продления инвалидности не нужно лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы. Все сведения поликлиника пересылает в бюро в электронном виде. Справки об инвалидности и другие документы приходят заказным письмом.

Документы для обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации тоже отправляют электронно. Заявку на получение можно подать на Госуслугах.

Также по упрощенному порядку определяют степень утраты трудоспособности для тех, кто пострадал на производстве или имеет профессиональные заболевания. Все документы пересылаются в электронном виде в бюро, а готовые документы приходят заказным письмом.

Ранее установленная группа инвалидности продлевается на шесть месяцев, если срок переосвидетельствования наступит в период по первое июля 2022 года. Отсчет будет вестись с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Инвалидность продлевается без заявления о проведении медико-социальной экспертизы и письменного согласия на освидетельствование.