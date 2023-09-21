21.09.2023
В Челябинске расселили девятый аварийный дом – на Кронштадтской
21.09.2023
Почти 60 тысяч южноуральцев могут получить налоговые уведомления на Госуслугах
21.09.2023
В Челябинске появится новая дубовая аллея и плодовый сад
21.09.2023
В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту падения школьницы в колодец
21.09.2023
В Златоусте будут судить жестокого отца, бившего, пинавшего и душившего маленьких сыновей
21.09.2023
Педуниверситет приглашает абитуриентов на подготовительное отделение
Почти 60 тысяч южноуральцев могут получить налоговые уведомления на Госуслугах
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023