Почти 60 тысяч южноуральцев могут получить налоговые уведомления на Госуслугах

Почти 60 тысяч жителей Челябинской области имеют возможность получать налоговые уведомления в электронной форме для уплаты налогов на имущество и НДФЛ через Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Налоговые уведомления, поступающие онлайн, не будут дублироваться заказными письмами по почте, отметили в региональном Управлении ФНС.

Для получения онлайн документов от налоговой нужно на портале Госуслуги в разделе «Налоговые уведомления» сформировать согласие, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ». В результате налоговые документы станут доступны пользователю в личном кабинете ЕПГУ, независимо от регистрации в сервисе «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России.

Когда на портале госуслуг отобразится налоговое уведомление, налогоплательщик сможет произвести оплату, в том числе онлайн. Для прекращения получения налоговых документов необходимо направить уведомление об отказе также через портал ЕПГУ.

Более подробную информацию о получении налогового уведомления и уплате налогов можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.