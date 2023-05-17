Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»

Житель Озерска (Челябинская область) лишился больше полутора миллионов рублей, пообщавшись с лже-оператором сайта «Госуслуги».

В полиции озерчанин рассказал, что ему через мессенджер поступил звонок с неизвестного номера с логотипом портала госуслуг. Женщина представилась оператором и сообщила, что мошенники пытались получить доступ к личному кабинету южноуральца и счетам в банках через данный ресурс. После мужчина продолжил разговор с «представителем службы безопасности банка».

«По рекомендациям неизвестных лиц он установил приложение удаленного доступа и подал заявки в несколько кредитных организаций. Оставаясь на связи несколько дней, с целью обезопасить средства рабочий местного предприятия, ничего не подозревая, под диктовку перевел свои и оформленные в кредит денежные средства на неизвестный счет, который ему указали злоумышленники», - сообщили в региональном полицейском главке.

О том, что он стал жертвой обмана, мужчина узнал случайно из уведомления о записи на прием в банк, чего он не делал. Ущерб составил 642 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноурацев не доверять незнакомцам и настоятельно не рекомендуют вступать в диалог с мошенниками, которые предлагают «обезопасить» ваши счета. Будьте бдительны: не поддавайтесь на их уловки и не следуйте их инструкциям. Не устанавливайте на телефоны по рекомендации неизвестных незнакомые мобильные приложения, в противном случае вы предоставляете им возможность удаленного доступа к информации, хранящейся в вашем гаджете. Это поставит под угрозу безопасность ваши персональных данных и лишит денег на счете, так как злоумышленники получат возможность беспрепятственно совершать манипуляции в вашем банковском приложении. Не слушайте легенды незнакомцев о «безопасных счетах», сразу прерывайте разговор. Помните, безопасность ваших денег во многом зависит от принятых вами решений.