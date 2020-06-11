Ушел из жизни Анатолий Трушкин

Ушел из жизни известный писатель-сатирик и сценарист Анатолий Трушкин. Он родился в Челябинске в 1941 году, жил и творил в Москве.

Причиной смерти стало заражение коронавирусом COVID-19. Болезнь у писателя протекала в тяжелой форме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Восстановиться после этой процедуры он не смог.

«Анатолий Трушкин - это последний из могикан. Это поколение Арканова, Горина, Александра Иванова. Он был очень талантливый писатель-сатирик и автор-исполнитель. Многие артисты читали его произведения. Это стало большой утратой для эстрады и театра», - рассказал о товарище по цеху Владимир Винокур в интервью радио Sputnik.

Наибольшую известность Анатолий Трушкин получил благодаря юмористическим рассказам для детей, некоторые из них вошли в киножурнал "Ералаш". Произведения Трушкина включали в свой репертуар Евдокимов, Карцев, Шифрин, Арлазоров, Новикова и Винокур.