Установлены выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС и раненым

Семьи сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции (СВ), получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей.

Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции, либо смерти указанных военнослужащих, сотрудников, работников до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (увольнения co службы, прекращения трудового договора), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении таких задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях», - говорится в указе.

При отсутствии у погибших ближайших родственников единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей «осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих, сотрудников и работников».

Сотрудники этих структур, выполнявшие возложенные на них задачи в зоне СВО и получившие ранения, получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.

Указ вступил в силу с момента подписания – 24 мая 2023 года.

Ранее аналогичные выплаты были установлены для семей погибших сотрудников Росгвардии, ФСБ, госслужащих, волонтёров и других людей, командированных в зону СВО.

Напомним, в апреле в России создан государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.