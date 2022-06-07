Конкретизировано, кому положены выплаты при гибели близкого в ДНР ЛНР, на Украине и в Сирии

Президент России Владимир Путин подписал указ, разъясняющий правила выплат членам семьи военнослужащих и гражданских, погибших в спецоперации в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине и в Сирии. Указ касается сотрудников Росгвардии, пограничников, волонтеров и гражданских служащих и работников, командированных для выполнения спецзадач.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что «в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы) членам их семей осуществляется единовременная в размере пять миллионов рублей в равных долях».

При отсутствии у погибших ближайших родственников единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей «осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам».

Аналогичное дополнение распространяется и на «военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Изменения вносятся также в указы, касающиеся погибших волонтеров и прочих командированных. Он касается волонтеров, помогавших в период проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также гражданских лиц, командированных в ДНР и ЛНР, в том числе госслужащих и работников организаций, помогавших в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры на территориях республик Донбасса. Суммы выплат остаются теми же – пять миллионов рублей в равных долях в случае гибели.

Согласно документу, такие выплаты положены супругам, находящимся в зарегистрированном браке, родителям погибшего, его несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими совершеннолетия, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме, лицам, находившимся на иждивении погибшего, а также лицам, признанным фактически воспитывавшими и содержавшими погибшего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. При отсутствии таких родственников единовременная выплата положена в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших.